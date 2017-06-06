Из Казани в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и обратно будет назначено 56 дополнительных поездов общей вместимостью 32 236 мест. Дополнительные поезда - это поезда дальнего следования, не предусмотренные графиком движения пассажирских поездов и назначаемые для перевозки зрителей Кубка конфедераций FIFA 2017 между городами, в которых проводятся матчи КК 2017. На бесплатный проезд в дополнительных поездах имеют право зрители Кубка конфедераций FIFA 2017, имеющие входной билет на матч.

Бесплатный билет на дополнительные поезда для Кубка конфедераций FIFA 2017 можно оформить только на сайте tickets.transport2018.com.

Ни один другой сайт и ни одна другая организация не вправе оформлять посадочные билеты на дополнительные поезда на Кубок конфедераций FIFA 2017.

Обращаем Ваше внимание, что билеты, полученные из любых других источников, будут автоматически признаны недействительными и не предоставляют владельцу билета право бесплатного проезда в дополнительном поезде.

Процесс оформления бесплатных билетов на дополнительные поезда для Кубка конфедераций FIFA 2017 проходит в 2 этапа:

1 этап – регистрация на Портале tickets.transport2018.com;

2 этап – оформление бесплатного проезда на дополнительный поезд и получение посадочного купона (Укажи в личном кабинете номер билета на матч и забронируй место в дополнительном поезде).

Внимание! При посадке в дополнительные поезда пассажир должен предъявить:

билет на матч или документ, дающий право на получение билета на матч;

документ, удостоверяющий личность (паспорт);

персонифицированную карту зрителя (FAN ID).

Рекомендуем при себе иметь посадочный купон, для организации посадки в поезд.

На вокзалах проводятся досмотровые мероприятия! Пассажирам необходимо прибывать на вокзалы заблаговременно.

Для зрителей соревнований в городах проведения матчей также будет обеспечен бесплатный проезд к спортивным аренам на общественном транспорте. Чтобы воспользоваться этим транспортом достаточно будет иметь только билет на матч и FAN ID.

Более подробная информация и система оформления бесплатных билетов - на сайте https://tickets.transport2018.com/page/faq и https://tickets.transport2018.com/free-train/schedule