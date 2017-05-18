В Ставропольском крае 4-летняя девочка получила химический ожог рта, выпив сок, купленный в магазине, сообщает СУ СК РФ по Ставропольской области.

По предварительной информации, днем 15 мая дедушка купил своей внучке сок в одном из продуктовых магазинов в Буденновске. Когда они пришли домой, девочка попробовала напиток, получив при этом химический ожог ротовой полости.

Сок дегустировал дедушка и хозяин магазина. Мужчины получили аналогичные ожоги. В настоящий момент девочка госпитализирована.

Сейчас проводятся следственные работы, нацеленные на установление обстоятельств произошедшего.