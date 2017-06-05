В центре Сочи из багажника авто на ходу выпали двое маленьких детей

От
Анатолий Правда
-
0
13

Женщина за рулем внедорожника, потерявшая детей, не сразу заметила их отсутствие. На видео видно, как автомобиль удаляется, не снижая скорость. Благодаря реакции водителя, ехавшего следом, дети не попали под колеса.

Позже мать детей вернулась на место ДТП. Трехлетняя девочка получила травмы, с которыми была доставлена в медицинское учреждение. Другой ребенок, по предварительным данным, при падении не пострадал».

Хозяйкой внедорожника и матерью детей оказалась 39-летняя местная жительница. В отношении нее уже составили административный протокол. Почему дети оказались в багажнике, пока не известно.

- Реклама -
Smart Check ремонт компьютеров, ноутбуков в городе Елабуга
Smart Check ремонт компьютеров, ноутбуков в городе Елабуга
Smart Check ремонт компьютеров, ноутбуков в городе Елабуга
Smart Check ремонт компьютеров, ноутбуков в городе Елабуга

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Коментарии

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *