По подозрению в совершении преступления задержан 45-летний житель Москвы. Массовая расправа над людьми была совершена в дачном кооперативе под Тверью.

Полицейские пришли к выводу, что задержанный и будущие жертвы вместе распивали спиртное. Вскоре между приятелями вспыхнула ссора. Подозреваемый уехал к себе домой, однако через некоторое время вернулся с охотничьим ружьем и расстрелял восемь человек.

Задержанный стрелял в людей из 12-калиберного карабина «Тайга», и шансов выжить у них не было, поскольку стрельба велась с близкого расстояния.

– Благополучные люди все, и место приличное. Все были на отдыхе… И сам мужчина не судимый, единственное, за что привлекался к административной ответственности – за нарушение правил дорожного движения, – сказал собеседник агентства.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов обнаружили девятую жертву расправы. Тело женщины с огнестрельными ранениями было найдено в машине, припаркованной на прилегающей к дому территории.