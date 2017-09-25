Обращаться в свою страховую компанию теперь можно если в аварии участвовали не только две машины, но и больше.

С 25 сентября 2017 года механизм прямого возмещения убытков по ОСАГО распространяется на ДТП с неограниченным количеством машин-участниц, а не на две, как было до последнего времени.

Напомним, что система прямого возмещения действует так: в случае аварии пострадавший обращается за выплатой по ОСАГО не в страховую компанию виновника, а в ту, у которой был куплен полис обязательного страхования.

«Своя» страховая компания выплачивает деньги или производит ремонт машины потерпевшего, а затем обращается к страховщику причинителя вреда, чтобы тот компенсировал эти расходы. Главное, условие — все участники аварии должны быть застрахованы по ОСАГО. До последнего момента такой механизм мог применяться лишь при ДТП с двумя машинами. Теперь же количество машин не ограничено.