Число абортов снизилось в России с 747 тысяч в 2015 году до 648 тысяч в 2016 году, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

"В России продолжает снижаться число абортов, но оно у нас в абсолютном значении продолжает оставаться крайне высоким. У нас число абортов снизилось с 747 тысяч в 2015 до 648 тысяч (в 2016 году). Пять лет назад число абортов достигало 935 тысяч", — рассказала Голодец, отметив, что все равно цифры осень высокие, а аборт наносит урон здоровью женщины.

Она добавила, что сейчас реализуется целая программа работы с женщинами и семьей, пишут РИА Новости.

Голодец также отметила, что в России необходимо снижать материнскую смертность.