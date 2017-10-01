Сегодня в силу вступает закон, который повышает порог долга, дающий право выезжать за границу, до 30 000 рублей сообщает «Парламентская газета».

Теперь должники, чья задолженность не превышает указанную сумму, имеют право покидать Россию. Таким образом, порог увеличили в три раза. Но если в течение двух месяцев долг не погасить, то судебный пристав имеет право запретить выезд из страны.

Новый документ не распространяется на неплательщиков алиментов и тех, кто должен компенсировать моральный ущерб или вред здоровью. Кроме того, законом вводится механизм, позволяющий в максимально короткие сроки отменять ограничение на выезд за рубеж после оплаты задолженности по исполнительному документу.