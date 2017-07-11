В России с 12 июля в силу вступают новые правила перевозки детей.

Отныне категорически запрещено оставлять детей до семи лет одних в салоне авто. В случае обнаружения сотрудниками ГИБДД ребенка младше семи лет в припаркованном автомобиле без совершеннолетнего лица, либо поступления информации о данном инциденте, водитель будет привлечен к административной ответственности.

По новым правилам, разрешена перевозка детей старше семи лет при фиксации их ремнями безопасности. Для перевозки детей младшего возраста обязательно наличие специальных удерживающих устройств. Вместе с тем детей младше 12 лет запрещено перевозить на заднем сиденье мотоцикла.