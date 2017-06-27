По всей России электронные листы нетрудоспособности (больничные) начнут выдаваться с 1 июля, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования РФ.

По ним будут выплачиваться пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам.

Специалисты фонда утверждают, что эта система гораздо быстрее и удобнее и позволяет уменьшить количество бумаг, которые нужно заполнить, также его невозможно потерять. Несмотря на переход к электронным листкам нетрудоспособности, бумажные больничные не отменяются до тех пор, пока люди не привыкнут к нововведению.

Пилотный проект по внедрению электронных больничных листов стартовал в 2014 году в двух регионах России, где была произведена отработка действий по их оформлению.