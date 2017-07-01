Со второго полугодия, то есть с 1 июля, в России вступает в силу ряд законодательных нововведений в разных областях жизни, которые окажут существенное влияние на повседневную жизнь россиян.

Так с июля увеличивается сумма минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 300 рублей — до 7800 рублей. Меньше этого значения работодатели не имеют права платить ежемесячно. Кроме того, МРОТ используется для регулирования оплаты труда, для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности.В зависимости от величины минимальной оплаты труда могут меняться суммы налогов, сборов и некоторых штрафов, сообщают "Известия".

С 1 июля внедряются электронные больничные листы. К реестру таких больничных получат оперативный доступ Фонд социального страхования, медицинские учреждения и работодатели. При этом от бумажных больничных тоже пока отказываться не собираются.

Серьёзные изменения ждут и правила дорожного движения. В частности, перестанут выдаваться бумажные паспорта транспортного средства. Документ будет использоваться только в электронном виде. В нём можно будет узнать не только о прежних владельцах авто, но и о ремонтах и техобслуживании.

Также с 1 июля вступает в силу запрет на перевозку детей на автобусах, выпущенных более 10 лет назад. Также для перевозки детей в автобусах обязательно должны быть тахографы и система ГЛОНАС. Внесены изменения и в систему выплат по ОСАГО.

Зато вступают в силу несколько программ Минпромторга, которые сделают приобретение автомобилей более доступным. Так по программе "Первый автомобиль" те, кто ранее не являлся собственником машин, смогут получить скидку в 10%. Такую же скидку по программе "Семейный автомобиль" получат семьи с двумя малолетними детьми.

Есть программы для представителей малого и среднего бизнеса, фермеров, которые могут заключить лизинговый договор со скидкой в 12,5%.

Со второго полугодия вступает в силу указ президента РФ, который обязывает все подобные ведомства ежемесячно предоставлять в Администрацию президента отчет о поступивших обращениях граждан, а также о мерах, принятых в результате их рассмотрения. Кроме того, Администрация президента будет следить за ходом рассмотрения общественных инициатив, размещенных на портале «Российская общественная инициатива».

Также с 1 июля все новые сотрудники бюджетных предприятий, а также пенсионеры, впервые обратившиеся за пенсией, будут получать карты платежной системы «Мир». Планируется, что через год, к 1 июля 2018 года, карты «Мир» будут выданы всем сотрудникам-бюджетникам.

О повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги уже сообщалось ранее.