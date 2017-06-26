С 1 июля 2017 года вступят в силу новые нормативные цены на запчасти и ремонт по ОСАГО.

Как сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА), с 1 июля 2017 года вступают в силу скорректированные справочники цен на запчасти и ремонтные работы по ОСАГО. До этой даты в РСА планируют утвердить новые справочники. По данным союза, цены требуют пересмотра из-за вступивших в силу 28 апреля 2017 года поправок о натуральном возмещении убытков в ОСАГО. Именно поэтому, справочники будут скорректированы уже через месяц после прошлых изменений, которые вступили в силу 1 июня, тогда как ранее цены пересматривались только дважды в год.

Разумеется, с большой долей вероятности цены на запчасти и ремонт изменятся в сторону, выгодную только страховщикам.