Порог долга для запрета на выезд за пределы России планирует увеличить Государственная дума.

Ранее жители РФ с долгом свыше 10 000 рублей не могли покинуть границу, теперь сумму могут увеличить до 30 000 рублей. Как рассказал член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Зариф Байгускаров, уже подготовлены соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве».

При этом нововведение не коснется тех жителей, которые уклоняются от выплаты алиментов либо от возмещения ущерба за ранее совершенное преступления.

Изменения должны вступить в силу 1 октября текущего года.