Перед началом нового учебного года в Общественной Палате РФ открылась горячая линия для сообщений о фактах незаконных сборов денег с учащихся.

«При этом, действующим законодательством, в том числе Федеральным законом „Об образовании в Российской Федерации“, в России гарантируется право каждого человека на образование. Это право должно быть предоставлено бесплатно», — подчеркнула инициатор горячей линии, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова.

Все обращения будут рассмотрены и направлены в соответствующие надзорные органы.

Обратиться на горячую линию можно по телефону 8-800-737-77-66.

Звонок из любого региона России бесплатный. Время работы: пн-чт с 9 до 18, пт — с 9 до 16:45 (MSK).