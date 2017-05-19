Пользователи «МегаФона» в Москве и некоторых других городах России, в том числе Казани, испытывают сегодня трудности со связью. В пресс-службе сотового оператора KаzanFirst сообщили, что снижение успешности дозвона составило 30%.

— Технические специалисты «МегаФона» проводят восстановительные работы и планируют закончить их в ближайшее время. Обращаем внимание, что мобильный интернет продолжает работать в обычном режиме, и вы можете совершать звонки через мессенджеры, — отметили в пресс-службе.

При этом «МегаФон» опроверг информацию, что проблемы связаны с атакой вируса Wanacry. У специалистов компании «нет оснований связывать два этих события».

— Произошла авария на одном из элементов сетевого оборудования. Мы делаем все возможное, чтобы устранить последствия в ближайшее время. Приносим извинения за причиненные неудобства, — обратился «МегаФон» к пользователям мобильных телефонов.