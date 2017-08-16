Работающие на электродвигателях мотоциклы для ГИБДД презентовал ижевский концерн «Калашников», известный, в первую очередь, как производитель оружия. Автоинспекторы провели первую обкатку новой техники, сообщает пресс-служба компании.

Тестовые образцы поступят на службу уже в конце лета. Из официального сообщения компании и опубликованного видеоролика следует, что дальность хода на одной зарядке у мотоциклов составляет 150 км, а максимальная мощность составляет 15 кВт. Работают мотоциклы практически бесшумно. При этом подробности и технические характеристики своих разработок концерн не раскрывает. Электромотоциклы получили простой угловатый внешний вид, не отличающийся оригинальными дизайнерскими решениями.

На борту они имеют багажные отделения, а также проблесковые маячки. Общественности мотоциклы представят на форуме «Армия-2017», который пройдет с 22 по 27 августа в Московской области.