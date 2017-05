iPhone SE стал лучшим смартфоном в рейтинге Annual Customer Satisfaction Index, пишет «Российская газета». В рейтинг входят гаджеты, более всего радующие их владельцев.

По данным исследования, миниатюрный смартфон Apple завоевал 87 баллов из 100 и вышел на первое место. На второй строчке разместился Samsung Galaxy S6 Edge+ Plus с 86 баллами.

Далее в рейтинге по убыванию разместились iPhone 7 Plus, Samsung Galaxy S6 Edge, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 и Samsung Galaxy Note 5.