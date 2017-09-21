Законопроект, согласно которому встречи депутатов с избирателями приравняют к митингам, принял в первом чтении Госсовет Татарстана на сегодняшней сессии.

Согласно документу, народным избранникам предстоит подавать уведомление в муниципалитеты о проведении встреч с избирателями. Исключениями здесь станут лишь встречи в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях. Из присутствовавших на сессии Госсовета РТ депутатов 75 проголосовали за, пять — против, еще один воздержался.

Аналогичный федеральный закон вступил в силу летом этого года. Законопроект в Госдуму в феврале внесла депутат от «Единой России» Ирина Белых.