С 27 июня по 4 июля на стрельбище "Свияга" пройдет чемпионат России по стендовой стредьбе.

В соревнованиях ожидается участие порядка 200 спортсменов из 15 регионов России: Республика Татарстан, Москва, Липецкая область, Ростовская область, Краснодарский край, Новосибирская область, Воронежская область, Санкт-Петербург, Курганская область, Самарская область, Калужская область, Московская область, Челябинская область, Республика Крым, Тюменская область.

Торжественное открытие соревнований состоится 28 июня в 14:00.