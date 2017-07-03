В Казани на базе Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма состоялось открытие международного форума спортивного волонтерства FISU Volunteer Leaders Academy-2017. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Форум FISU Volunteer Leaders Academy-2017 продлится со 2 по 8 июля, его участниками являются 110 волонтеров из 91 страны мира. Основные цели форума – создать возможность для изучения и трансляции лучших в мире практик в сфере реализации волонтерских проектов и программ для проведения крупных международных событий, а также стать эффективной коммуникативной площадкой для развития студенческих волонтерских сообществ.

Экспертами на форуме выступают представители FISU, WADA, МОК, ЮНЕСКО, а также участники организационных комитетов будущих международных спортивных событий. Участие в работе форума принимают президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, посол Универсиады в Красноярске 2019 года Алексей Ягудин и ряд других известных общественных деятелей.