Представитель команды NEFIS Racing Division Тимур Богуславский на Peugeot 208 (№ 77) выиграл заезд в зачете «Туринг-лайт». Он возглавил таблицу общего зачета после трех прошедших заездов.

Третьим в этом же классе финишировал еще один представитель Татарстана – Ильдар Рахматуллин (Suvar Motorsport, Renault Twingo). Он поднялся на вторую строчку в общей квалификации турнира в данном классе.

В категории «Туринг» Ирек Миннахметов на Audi RS3 LMS TCR (№ 76) смог занять второе место. На таком же автомобиле Дмитрий Брагин (№ 1, команда «ТАИФ моторспорт») финишировал шестым, при этом он продолжает удерживать общее лидерство в топовом классе серии.

А в зачете «Национальный» на бронзовую ступеньку пьедестала почета поднялся Айдар Нуриев (№ 48, Kia Rio), он же сохранил лидирующую позицию в данном классе. Руслан Нафиков (№ 44, Kia Rio) продолжает идти на третьем месте. В командном зачете победу одержал татарстанский коллектив «Спортивный клуб ВИ-Паувер» в составе Рафаэля Фаттахова (№ 11, Казань) и Антона Ладыгина (Екатеринбург), оба на Lada Kalina NFR.