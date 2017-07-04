Самое крутое, что ждет казанцев в июле, – это 5-й этап чемпионата мира по авиагонкам на легкомоторных самолетах. Red Bull Air Race – это та же «Формула 1», но в воздухе. Россия впервые принимает это соревнование. И такая честь выпала столице нашей республики.

Гонка пройдет над акваторией реки Казанка в периметре Кремлевской набережной, моста «Миллениум», Ленинской дамбы и улицы Сибгата Хакима, а взлетно-посадочная полоса расположится на территории автодрома KazanRing. Пилоты развивают скорость до 370 км/ч.

— Для Казани это станет большим опытом в части проведения соревнований в подобной дисциплине. Мы ожидаем 14 пилотов Master-класса – это самые топовые спортсмены и 9 пилотов класса рангом ниже – Challenger. У нас контракт на три года, поэтому вплоть до 2019-го мы планируем проводить эти соревнования, — отмечает Кадыров.

Понять, насколько это масштабное событие, можно исходя из зрительской аудитории, которую Red Bull Air Race собирает во время трансляций. По словам Кадырова, в прошлом сезоне она составила около миллиарда человек.

— Картинку делает сам Red Bull Air Race, которая транслируется на 170 стран мира. Каждая страна делает это в разном режиме (ТВ или интернет) — всё зависит от контракта. Суммарная зрительская аудитория варьируется – по итогам прошлого сезона цифра близится к 1 миллиарду человек. Гонку из Казани в России будет транслировать «Матч-ТВ». Сейчас мы находимся в стадии переговоров по времени, поскольку по сетке там есть накладки с другими событиями. Мы хотим, чтобы нашу гонку показывали в прямом эфире, — говорит Кадыров.

В день проведения соревнований введут ограничение движения транспорта.

— По ограничениям нам с коллегами из силовых ведомств надо утвердить схему, хотя она в общем-то ясна, — рассказывает Кадыров. — Во время прохождения пилотами гоночной трассы есть риск того, что водители будут отвлекаться от управления транспортным средством. Например, в непосредственной близости к Кремлевской дамбе самолеты будут делать «мертвую петлю» и уходить на второй круг. Для того чтобы избежать риска возникновения массовых ДТП, на этих участках мы будем вводить ограничения движения транспортных средств в часы проведения полетов.

Что касается безопасности, то в целом, по словам Азата Рифгатовича, никаких опасений для зрителей нет.

— За всю историю проведения гонок случаев ЧП не зарегистрировано. Кроме того, мы проводили работу с Red Bull Air Race, Росавиацией, представителями научных институтов по вопросам безопасности. Экспертами утвержден документ, что полеты над акваторией Казанки безопасны, — отмечает Кадыров.

Что касается погоды, то организаторами предусмотрено лишь одно ограничение – сила ветра не должна превышать 25 м/с. Иными словами, гонка состоится в любую погоду, если не будет объявлено штормовое предупреждение.

Посмотреть за полетом самолетов можно будет непосредственно с тех улиц, которые находятся вблизи акватории Казанки. Однако для более комфортного просмотра предусмотрена небольшая трибуна, стоимость билетов на которую составляет 1 500 рублей.