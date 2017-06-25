Количество зрителей на матче россиян и мексиканцев стало наибольшим среди трех игр Кубка конфедераций, прошедших в Казани. Матч сборных Португалии и Мексики 18 июня собрал 34 тыс. 372 зрителя, а игру немцев и чилийцев 22 июня – 38 тыс. 222 человека.

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