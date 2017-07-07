7 июля на Красной площади в Москве состоится торжественная церемония старта ралли «Шёлковый путь-2017». Среди прочих участников за победу будут соревноваться четыре экипажа команды «КАМАЗ-мастер».

Вчера гонщики проходят административные и технические проверки в Москве.7 июля, после торжественного мероприятия на Красной площади, 90 спортивных экипажей из 35 стран отправятся в путь. В категории грузовиков, где выступит гоночная команда «КАМАЗа», за победу поборется 21 автомобиль.

Как отметил руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимр Чагин, со всей серьёзностью челнинские спортсмены подошли к подготовке машин. Проведена большая работа, внесены изменения в модификации спортивных грузовиков. В ходе этого ралли будет испытано много технических новинок и решений. В их числе – новый рядный 6-цилиндровый двигатель объёмом 13 литров и автоматическая коробка передач.

Седьмое по счёту ралли «Шёлковый путь» пройдёт в формате трансконтинентального марафона по территории России, Казахстана и Китая. Ралли состоит из 14 этапов. Первый спецучасток гонки — это 61-километровый отрезок между Москвой и Чебоксарами. Как обещают организаторы, в первый же день техничная трасса бросит экипажам настоящий вызов. Этап будет требовательным к точным настройкам автомобиля, а также к работе штурманов.