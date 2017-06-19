С 23 по 25 июня в Университет Иннополис приедут 589 человек из 50 регионов страны на Всероссийскую робототехническую Олимпиаду. В компетенции соревнований в этом году включили автономные беспилотные аппараты.

В одном из состязаний участникам необходимо будет собрать и запрограммировать автономного робота, способного летать в ограниченном пространстве помещения. Дрон должен выполнить задачи по обнаружению и доставке грузов, точном пролете через контрольные точки, облете препятствий. Задание выполняется в автономном режиме, без участия пилота.

Полигон для летательных аппаратов, на котором и пройдут соревнования беспилотников, представлен в виде куба с четырехметровыми гранями, обтянутого защитной сеткой. Внутри куба специальная разметка, искусственные препятствия и цветные грузы.