В четвертом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан продолжается расследование уголовного дела в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета Республики Татарстан 53-летнего Роберта Мусина, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Напомним, что в августе 2016 сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. В последствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд. рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Также Мусин и неустановленные должностные лица ПАО «Татфондбанк», осведомленные о неплатежеспособности Банка и возможности отзыва лицензии ЦБ России, в декабре 2016 года, незаконно вывели залоговое имущество ООО «Урман» по четырем кредитным договорам с ПАО «Татфондбанк» на сумму более 847 млн. руб., подписав соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества к договору о залоге с ООО «ИнтерСтар» в виде векселя, номинальной стоимостью более 207 млн. руб.

В результате часть кредитных обязательств перед Банком осталась без обеспечения, тем самым снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с ООО «Урман», что привело к невозможности Банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе, Центральным Банком России, на сумму более 207 млн. руб.

Кроме того, Мусин и неустановленные должностные лица ПАО «Татфондбанк», осведомленные о неплатежеспособности Банка и возможности отзыва лицензии ЦБ России, в декабре 2016 года незаконно вывели часть залогового имущества ООО «ТДК-АКТИВ» по семи кредитным договорам с ПАО «Татфондбанк» на сумму более 1,14 млрд. рублей в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн. руб. В результате, часть кредитных обязательств перед Банком осталась без обеспечения, тем самым снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с «ТДК-АКТИВ», что привело к невозможности Банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе Центральным Банком России, на сумму более 1 млрд. рублей.

В ходе совместной работы УФСБ по РТ с УЭБ и ПК МВД по РТ в настоящее время установлены новые эпизоды:

Так, 24 декабря 2014 года ПАО «Татфондбанк» заключило с ООО «Аида и Д» договор о выделении кредита сумму 133,7 млн. рублей без залога и поручительства, в соответствии с которым на расчетный счет ООО «Аида и Д» были перечислены 60 млн. руб., которые сразу были переведены на счет ООО «Новая Нефтехимия», которое в этот же день перечислила деньги ООО «Аида и Д». Далее 40 млн. рублей из полученной суммы ООО «Аида и Д» перечислило на счет члена Совета директоров ПАО «Татфондбанк» Мусина, которые он использовал по своему усмотрению.

Аналогичным образом, 15 января 2015 года Мусиным были присвоены кредитные средства ПАО «Татфондбанк» в размере 40 млн. руб., выданные ООО «Аида и Д» в качестве очередного транша, полученного 14 января 2015 года по договору кредитной линии.

В октябре 2015 года ЦБ РФ утвердил План участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства АО Банк "Советский". В тот же день в банк была введена временная администрация в лице "АСВ", которая в марте 2016 года провела конкурсный отбор банка для участия в мероприятиях по предупреждению банкротства. Победителем было признано ПАО "Татфондбанк", предложившее лучший план мероприятий по оздоровлению банка. В рамках проведения мероприятий по санации в конце апреля 2016 года АО Банк "Советский", под руководством Загидуллина и Мусина получен государственный целевой кредит в сумме 10,7 млрд. рублей от "АСВ".

Однако, вопреки целевому назначению денег, после получения кредита вся сумма указанного кредита, а также денежные средства вкладчиков АО Банк "Советский"в размере не менее 15 млрд. рублей, были перечислены по договору межбанковского кредита в ПАО "Татфондбанк".

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области сделки по предоставлению межбанковского кредита, заключенного между АО Банк "Советский" как кредитором и ПАО "Татфондбанк" как заемщиком, признаны недействительными. Решение суда вступило в законную силу.

В сентябре 2016 года ПАО "ИнтехБанк" на основании заключенных договоров займа с ПАО "Тимер Банк" и АО Банк "Советский" были получены облигации ПАО "Татфондбанк" в размере 3,9 млрд. рублей. В последующем, ПАО "ИнтехБанк", действуя по указанию Мусина и неустановленных лиц из числа руководства ПАО "Татфондбанк", заключили сделку РЕПО с ЦБ РФ по размещению облигаций ПАО "Татфондбанк". В результате на корреспондентский счет ПАО "ИнтехБанк" из ЦБ РФ поступило около 3,6 млрд. рублей, которые в последующем были перечислены на счет "НОСТРО" ПАО "ИнтехБанк", находящийся в ПАО "Татфондбанк".

В результате ПАО "Татфондбанк" получило возможность пользоваться деньгами ПАО "ИнтехБанк" в сумме около 3,6 млрд. рублей, но по первому требованию последних должно было их предоставить.

В результате, когда в декабре 2016 года ПАО "ИнтехБанк" направило в адрес ПАО "Татфондбанк" требование о возврате денег, однако со стороны ПАО "Татфондбанк" данное требование удовлетворено не было.

Судом по ходатайству следователя в отношении Мусина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мусину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В ходе расследования уголовного дела проведены обыски, наложен арест на имущество. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности Мусина и иных должностных лиц ПАО «Татфондбанк». Расследование уголовного дела продолжается.