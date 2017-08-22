Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники казанской исправительной колонии №18 изъяли у 42-летнего осужденного, отбывающего наказание на участке колонии-поселения, сотовый телефон. После проверки звонков мужчины и заходов в интернет, выяснилось, что он в течение двух месяцев совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки.

Осужденный создал вымышленный аккаунт и вступил в переписку с 15-летней девочкой, с которой общался на различные сексуальные темы. Как сообщает пресс-служба УФСИН по РТ, «осужденный преследовал цели удовлетворения своего сексуального влечения и пробуждения интереса к сексуальным отношениям несовершеннолетней».

Собранные доказательства незаконной деятельности мужчины были направлены в следственные органы. Возбуждено уголовное дело. Осужденный свою вину признал и в настоящий момент находится в СИЗО.