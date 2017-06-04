Сотрудники полиции Казани выясняют подробности падения мужчины из отсека для задержанных патрульного автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ночью полицейские Казани задержали за хулиганство троих мужчин, которые вели себя весьма агрессивно и активно сопротивлялись аресту. Но сотрудники правоохранительных органов все-таки с ними совладали и отправили на патрульном автомобиле в отдел - составить административный протокол. По пути один из хулиганов выбил ногами дверь машины и выпал прямо на проезжую часть. Он получил травму головы и скончался.

В настоящий момент проводится служебная проверка в отношении сотрудников полиции.