30 июня на трассе «Казань – Ульяновск» возле Верхне -Услонского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей ВАЗ-2110 и Scania.

В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля скончались на месте. Водитель грузового автомобиля, после оказания медицинской помощи, от госпитализации отказался.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110 не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу движения, в результате лоб в лоб столкнулась с движущимся во встречном направлении автомобилем Scania.

На место аварии немедленно выехала следственно-оперативная группа. Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.