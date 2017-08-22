Состояние пострадавших хоккеистов оценивается врачами как средней тяжести. Тренер детской хоккейной команды Арска и пять детей госпитализированы после обеда в одном из кафе, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Они находятся в больнице с кишечной инфекцией, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

По итогам расследования Роспотребнадзора удалось установить, что 18 августа родители детей после тренировки организовали обед в кафе ООО «Центр-2» в Арске.

Ведомство обнаружило в кафе нарушения при приготовлении, хранении и реализации пищевой продукции, а также требований, предъявляемых к персоналу. По данному факту составлены административные протоколы о нарушениях и о временном приостановлении работы заведения.