В 9 км от города Заинск произошло ДТП с участием грузового автомобиля «КамАЗ» и пассажирского автобуса «Неоплан», в результате аварии погибли 13 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.
В 00:40 поступило сообщение, что при столкновении опрокинулся автобус на проезжей части с последующим возгоранием. Автобус следовал по маршруту «Самара – Ижевск». Возгорание автобуса и грузового автомобиля ликвидировано в 01:17.
К месту происшествия направлены силы Заинского пожарно-спасательного гарнизона, а также все экстренные службы. 12 человек госпитализированы в ЦРБ Заинского района республики. В Казани в готовности находятся вертолет МИ-8 Жуковского АСЦ МЧС России и вертолёт «Ансат» Центра медицины катастроф Минздрава республики с медицинскими модулями для эвакуации пострадавших.
Главное следственное управление МВД по Татарстану уже возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Водителей грузовика и автобуса планируется задержать. Кроме того, правительство республики объявило траур по погибшим в ДТП, в Татарстане отменены все развлекательные мероприятия, в том числе районные Сабантуи.
На место трагедии вылетел премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Также стал известен список пострадавших, его ИА «Удмуртия» озвучили на «горячей линии» Республиканского центра медицины катастроф Минздрава Татарстана.
Отпущены на амбулаторное лечение:
Самоллеоне Александра (2000 г.р.)
Кузнецов Алексей (1989 г.р.)
Новоселова Мария (1988 г.р.)
Среди госпитализированных в больницу Набережных Челнов:
Бушкова Нина (1961 г.р.)
Тареев Олег (1978 г.р.)
Симонян Юрий (1990 г.р.)
Ахмеджанов Ильдар (1989 г.р.)
Барышников Дмитрий (1979 г.р.)
Жмуков Александр (1961 г.р.)
Среди госпитализированных в больницу Альмеетьевска:
Качкин Геннадий (1964 г.р.)
Худаев Ильмар (1975 г.р.)
Волколовский Сергей (1970 г.р.)
Захаров Дмитрий (1994 г.р.)
Воробьев Игорь (1985 г.р.)
Силкин Алексей (1959 г.р.)
Телефон горячей линии – (843) 227-46-96.