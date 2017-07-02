В 9 км от города Заинск произошло ДТП с участием грузового автомобиля «КамАЗ» и пассажирского автобуса «Неоплан», в результате аварии погибли 13 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

В 00:40 поступило сообщение, что при столкновении опрокинулся автобус на проезжей части с последующим возгоранием. Автобус следовал по маршруту «Самара – Ижевск». Возгорание автобуса и грузового автомобиля ликвидировано в 01:17.

К месту происшествия направлены силы Заинского пожарно-спасательного гарнизона, а также все экстренные службы. 12 человек госпитализированы в ЦРБ Заинского района республики. В Казани в готовности находятся вертолет МИ-8 Жуковского АСЦ МЧС России и вертолёт «Ансат» Центра медицины катастроф Минздрава республики с медицинскими модулями для эвакуации пострадавших.

Главное следственное управление МВД по Татарстану уже возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Водителей грузовика и автобуса планируется задержать. Кроме того, правительство республики объявило траур по погибшим в ДТП, в Татарстане отменены все развлекательные мероприятия, в том числе районные Сабантуи.

На место трагедии вылетел премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Также стал известен список пострадавших, его ИА «Удмуртия» озвучили на «горячей линии» Республиканского центра медицины катастроф Минздрава Татарстана.

Отпущены на амбулаторное лечение:

Самоллеоне Александра (2000 г.р.)

Кузнецов Алексей (1989 г.р.)

Новоселова Мария (1988 г.р.)

Среди госпитализированных в больницу Набережных Челнов:

Бушкова Нина (1961 г.р.)

Тареев Олег (1978 г.р.)

Симонян Юрий (1990 г.р.)

Ахмеджанов Ильдар (1989 г.р.)

Барышников Дмитрий (1979 г.р.)

Жмуков Александр (1961 г.р.)

Среди госпитализированных в больницу Альмеетьевска:

Качкин Геннадий (1964 г.р.)

Худаев Ильмар (1975 г.р.)

Волколовский Сергей (1970 г.р.)

Захаров Дмитрий (1994 г.р.)

Воробьев Игорь (1985 г.р.)

Силкин Алексей (1959 г.р.)

Телефон горячей линии – (843) 227-46-96.