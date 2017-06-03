Сговор компании «Росгосстрах» и Российского союза автостраховщиков стал причиной дефицита на рынке ОСАГО в Татарстане. Соответствующее решение вынесло Управление ФАС по РТ, передает пресс-служба ведомства.

Оказалось, что в прошлом году местные жители подавали жалобы из-за отказа и уклонений со стороны страховщиков от заключения договоров ОСАГО. Причиной оказывалось отсутствие бланков страховых полисов. В 2016-м доля «Росгосстраха» на рынке ОСАГО в Татарстане снизилась с 30% до 16%. По данным антимонопольщиков, компания сама запросило меньшее число бланков полисов, о чем знали в Российском союзе автостраховщиков. Таким образом ФАС обнаружила сговор двух сторон.