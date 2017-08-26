Двухлетний ребенок скончался под Бугульмой в закрытой машине, сообщает пресс-служба управления СКР по Татарстану.

Его тело обнаружил дедушка сегодня около 15 часов дня. Мужчина рассказал следователям, что утром увёз свою женщину из деревни в Бугульму на работу, а внука взял с собой. Приехав домой, он вышел из машины и отправился косить сено. При этом оставил мальчика в салоне авто на жаре. Он вернулся к авто только через несколько часов, к тому моменту ребенок уже не дышал.

Рассматривается несколько версий произошедшего — от гибели ребёнка в результате перегрева на солнце и удушения до последствий каких-либо заболеваний, отметили в СКР.