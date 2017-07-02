Напомним: Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса, произошедшего сегодня ночью на 52 км автодороги Альметьевск – Заинск.

Водитель автобуса 1961 года рождения совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем КамАЗ. После удара автобус опрокинулся и загорелся. На место аварии выезжал начальник Управления ГИБДД МВД по РТ.

По предварительным данным, в результате аварии погибли 13 пассажиров автобуса. Еще 12 человек с различными травмами были госпитализированы. Их личности в настоящее время устанавливаются. Также выясняется общее число пассажиров автобуса, поскольку известно, что водитель в пути подсаживал попутчиков.

В настоящее время планируется задержание как водителя грузовика, так и двоих водителей автобуса в порядке ст.91 УПК РФ.