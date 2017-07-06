79-летнего пенсионера удалось найти в национальном парке «Нижняя Кама» Набережных Челнов сотрудникам зонально-поискового отряда №6, передает пресс-служба главного управления МЧС РФ по РТ.

Сообщение, что мужчина пропал, поступило от его дочери в единую диспетчерскую службу накануне в 13:50. По ее словам, папа сообщил по телефону, что переехал плотину и остановку «Горняки», откуда отправился в лес.

На место выехали четыре спасателя, они обследовали Тарловский лес на площади 100 на 100 кв.м и нашли пенсионера. Его передали бригаде «скорой».