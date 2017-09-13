64-летний житель села Михайловка Лениногорского района, на которого рухнуло дерево, скончался в больнице, передает пресс-служба управления СКР по РТ.

Трагедия произошла накануне. Выяснилось, что пенсионер вместе с 24-летним соседом отправились в лес рубить березы. Молодой человек приступил там к работе. В результате срубленное дерево упало на его компаньона.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Соседа погибшего задержали. Сейчас решают вопрос о привлечении подозреваемого к административной ответственности за незаконную порубку деревьев.