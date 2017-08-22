Приволжский окружной военный суд приступил к рассмотрению дела в отношении восьми лидеров, запрещенной в России террористической организации, «Хизб-ут тахрир Аль-Ислами», процесс проходит в здании Казанского гарнизонного военного суда.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 14 октября 2014 года в результате специальной операции по пресечению деятельности региональной ячейки международной террористической организации, запрещенной на территории России, «Хизб-ут тахрир Аль-Ислами» задержано 8 лидеров республиканской структуры. В ходе обысков, проведенных по 20 адресам, изъято значительное количество пропагандистских материалов данной организации на бумажных и магнитных носителях, а также ПЭВМ.