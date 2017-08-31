В Татарстане 22-летний неоднократно судимый юноша обвиняется в убийстве, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следствия, в ночь на 26 августа на улице Качалова пьяный парень отправился в магазин. У подъезда он встретил 37-летнего мужчину, находившегося также в состоянии алкогольного опьянения. Последний попросил у парня сигарету, но тот ответил ему отказом. В магазине молодой человек обнаружил, что забыл дома деньги и вернулся домой. В подъезде он снова повстречал потерпевшего, который опять принялся требовать у него сигареты, а затем перешел к оскорблениям. Парень ударил мужчину по лицу, тот упал и лишился сознания. Решив, что он умер, молодой человек утащил его в затопленный подвал, раздел и бросил в воду, после чего ушел, а потерпевший захлебнулся.

Свою вину он признал частично. В данный момент полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего.