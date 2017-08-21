Троих подозреваемых, которые могут быть причастны к жестокой расправе над 43-летней жительницей Набережных Челнов, задержали следователи, сообщил KazanFirst собеседник в правоохранительных органах.

По словам источника, это заказчик убийства — брат погибшей, иногородний исполнитель и посредник между ними.

12 августа челнинку, проживавшую в 36-м комплексе, решила навестить ее подруга, которую беспокоило, что приятельница перестала отвечать на звонки. В квартире она увидела окровавленное тело. Выяснилось, что женщину задушили, после чего вонзили в шею нож.

Позже следователи вышли на брата погибшей. Однако у последнего было алиби — в момент убийства он находился на работе. Тем не менее, по версии следствия, именно он решил избавиться от сестры. Правоохранители считают, что все произошло из-за квартиры. За «услуги» исполнителю пообещали 150 000 рублей. Посредник между ним и заказчиком сообщил о местонахождении жертвы и тайнике с деньгами.

Известно, что женщина работала мастером ногтевого сервиса.