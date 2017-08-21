После смерти 7-летнего мальчика в одной из нижнекамских саун Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили KazanFirst в ведомстве.

Местная жительница пошла в сауну вместе с ребенком и своим знакомым. На некоторое время взрослые оставили мальчика без присмотра. Купаясь один в бассейне, он утонул. Спутник его матери обнаружил бездыханное тело ребенка и вызвал скорую. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Выяснилось, что у матери погибшего мальчика остались еще четверо детей. Семья состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних как неблагополучная. В этом году ребенок должен был пойти в первый класс.