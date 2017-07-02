Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым принято решение об оказании единовременной материальной помощи в размере 1 млн. рублей семьям погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Заинском муниципальной районе.

Для справки:

Напомним, что 2 июля 2017 года в 00.37 на въезде в город Заинск произошло ДТП. В результате опрокидывания в кювет междугороднего автобуса «Самара – Ижевск» по состоянию на 6.30 утра пострадали 28 человек, из которых 13 человек погибли на месте ДТП (в том числе 2 детей).