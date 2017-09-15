Смертность от отравлений алкоголем в Татарстане выросла в 1,2 раза по сравнению с прошлым годом, заявили в управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

При этом в ведомстве отметили снижение числа отравлений на 6,6%. Если за первые восемь месяцев прошлого года зарегистрировали 527 подобных случаев, то в этом году их было 496. 89,6% отравившихся – это татарстанцы в возрасте старше 18 лет, на подростков (15-17 лет) приходится 4,8%, на детей – 5,6%.

В основном пострадавшими являются мужчины (79,6%). Наибольшее количество отравлений (41,1%) зафиксировано среди неработающего населения Татарстана. Самым распространенным веществом, вызывающим недуг, является этанол (77,8%).