Проверку после публикации видео в одном из сообществ Набережных Челнов «ВКонтакте» начали в прокуратуре и полиции города. Об этом KazanFirst сообщили в надзорном ведомстве.

Автор поста с роликом, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что все произошло еще 29 мая в одном из местных карьеров. В комментариях к видео местные жители предположили, что драка была в поселке ЗЯБ.

Съемка начинается с момента, когда в карьере собрались для выяснения отношений около 15 подростков, за которыми поначалу наблюдает множество их ровесников. Оппоненты сошлись «стенка на стенку» в драке. При этом в побоище они разбились на группы, каждого молодого человека били по двое или даже трое. В результате нескольких уже лежачих человек бьют как руками, так и ногами по голове, телу. Спустя несколько секунд с десяток зрителей не выдерживает накала и присоединяется к избиению. Однако это происходит недолго и «победители» бойни разбегаются.

Многие из подписчиков сообщества утверждают в комментариях к посту, что снятое — это постановка. Так ли это — сейчас выясняют правохранительные органы.