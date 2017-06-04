Появилось видео аварии с пятью погибшими в Тетюшском районе, его предоставили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на 28-м километре трассы Апастово – Тетюши вблизи села Льяшево столкнулись «Лада Гранта» и «Шевроле Кобальт».

По предварительной версии, авария произошла из-за того, что водитель «Лады Гранты» выехал на полосу встречного движения.

В ДТП пострадали семь человек, пять из них погибли, двое получили травмы.

Пострадавших – мужчину и ребенка – в ближайшее время транспортируют в Казань в РКБ. Для этого за ними в Буинск уже вылетел вертолет санитарной авиации.