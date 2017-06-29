Двух закладчиков наркотиков из Можгинского района поймали в нижней части Елабуги полицейские. Задержанные — 21-летний молодой человек и девочка, которой исполнилось 14. Об этом на заседании антинаркотической комиссии сообщил начальник местного отдела по контролю за оборотом наркотиков Артем Волков.

Выяснилось, что злоумышленники «работали» закладчиками в Набережных Челнах, Елабуге и Нижнекамске. 19 июня при задержании у них нашли три полимерных свертка. Позже в тайниках в нижней части города обнаружили еще 75 таких же.