Ливни, грозы и сильный ветер привели к энергоавариям в Татарстане, энергоснабжение прервано в 103 населенных пунктах 10 районов республики, сообщается на сайте ГУ МЧС по Татарстану в четверг.

По данным ведомства, отключения электроэнергии затронули Буинский, Бугульминский, Дрожжановский, Елабужский, Аксубаевский, Чистопольский, Черемшанский, Нурлатский, Лениногорский, Альметьевский районы республики.

Всего без электричества остались 12 тыс. 764 человека.

К ликвидации последствий происшествия привлекаются 269 человек, 86 единиц техники, в том числе от МЧС России 125 человек, 19 единиц техники.

Сильные дожди с ветром идут второй день в Татарстане.