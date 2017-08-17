6 мая 2017 года сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Татарстан при несении службы на 803 км автодороги Москва – Уфа в Высокогорском районе заметили автомобиль «Дэу Нексия», который двигался с высокой скоростью и периодически съезжал на обочину, создавая угрозу для других участников дорожного движения.

На требования сотрудников полиции об остановке водитель автомобиля не реагировал, а в какой-то момент и вовсе, увеличив скорость, попытался скрыться. Однако сделать этого водителю не удалось – съехав на проселочную дорогу, преследуемый автомобиль увяз в грязи. За рулем «Нексии» находился 59-летний житель Казани, пассажиром в машине следовал его 31-летний сын. Причем водитель пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Во время составления административных материалов водитель и пассажир вели себя агрессивно и оскорбляли инспекторов ДПС. При этом пассажир оттолкнул одного из сотрудников ГИБДД в сторону, повредив форменное обмундирование, а затем набросился на него с кулаками. Водитель автомобиля также стал наносить удары инспектору ДПС. В следующую минуту нападавшие были задержаны и доставлены в отдел полиции. В отношении них позже было возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Суд Высокогорского района 1 августа 2017 года признал мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ и назначил им наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей каждому.