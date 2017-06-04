Фото и видео потопа, который произошел сегодня под мостом на проспекте Вахитова в Набережных Челнах из-за сильного дождя, присылают местные жители в городские паблики «ВКонтакте».

Происходит это потому, что ливневки под мостом не справляются с таким объемом осадков.

Как отмечают горожане, ситуация там повторяется из года в год. Один из видеороликов, который разместила челнинка в одном из сообществ, датирован 2012-м.

Кроме того, у дома 17/06 из-за сильного ветра на машины упало дерево.

То же самое произошло и в Азнакаево. Также местные жители прислали фото упавшей автобусной остановки.

На улице Московская (при повороте на площадь Ленина) в Елабуге тоже рухнуло дерево. Все произошло у дома-музея Шишкина. Пострадавших нет.

Фото последствий ночного ветра в Нижнекамске также опубликовали в местном сообществе «ВКонтакте».

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