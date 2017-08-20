Крупная смертельная авария с участием легковушки и грузового автомобиля произошла на трассе Казань –Чистополь.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, ДТП случилось недалеко от Лаишево. На высокой скорости «ВАЗ 2114» лоб в лоб столкнулся с грузовиком Scania. В результате сильного удара легковушка практически полностью ушла под большегруз, кузов «ВАЗа» деформировался настолько, что от машины почти ничего не осталось — только задняя часть.

По предварительным данным, в результате аварии погиб водитель «ВАЗа». На место вызвали спасателей МЧС, чтобы разъединить автомобили и извлечь из легковушки тело.