Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев прибыл сегодня с рабочим визитом в Татарстан. В международном аэропорту «Казань» его встретил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Сегодня Премьер-министр России проведет в Казани заседание президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России. Участники заседания обсудят вопросы развития студенческого технологического предпринимательства, роль университетского предпринимательства в экономике.

Также сегодня запланирована рабочая встреча Премьер-министра России Дмитрия Медведева с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

26 мая Глава Правительства России проведет в столице Татарстана заседание Совета глав Правительств СНГ. Во второй половине дня Дмитрий Медведев планирует принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета.