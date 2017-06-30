Сразу по прибытии в столицу Туркменистана – Ашхабад Рустам Минниханов встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества Туркменистана и Республики Татарстан как одного из динамично развивающихся регионов Российской Федерации.

Кроме того, Рустам Минниханов поздравил Президента Гурбангулы Бердымухамедова с 60-летием и пожелал крепкого здоровья и новых успехов в реализации намеченных планов, счастья и благополучия.

Как подчеркнул Рустам Минниханов, установившееся продуктивное сотрудничество с Туркменистаном имеет важное значение для Татарстана, где высоко ценят и всецело поддерживают проводимую Туркменистаном политику, нацеленную на прогресс, мир и экономическое процветание.

В свою очередь, Президент Туркменистана отметил плодотворный характер двустороннего сотрудничества, базирующегося на давних связях, культурной и духовной общности двух народов и успешно развивающегося межгосударственного диалога с Российской Федерацией.